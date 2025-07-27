الأحد 2025-07-27 09:51 ص
 

دخول مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية

علم اليابان
علم اليابان
 
الأحد، 27-07-2025 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   دخلت 3 مسيّرات إلى موقع محطة نووية يابانية على ما ذكرت وكالة الذرة اليابانية مشيرة إلى عدم تسجيل أي خلل إثر ذلك.اضافة اعلان


ورصدت المسيّرات من جانب الشركة المشغلة للمحطة الواقعة في غينكاي في جنوب غرب البلاد على ما قال المصدر نفسه.

ويحظر تحليق المسيّرات بالقرب من المحطات النووية أو فوقها في اليابان.

وقال ناطق باسم المنظمة "لم يسجل أي خلل بعد هذه الواقعة ولم يعثر على أي مسيّرة داخل المحطة".

وتعذر على الشرطة العثور على المسيّرات على ما أفاد الناطق باسم الشرطة ماساهيرو كوشو.
 
 
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