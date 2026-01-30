السبت 2026-01-31 12:24 ص

دروب سايت: هجوم أميركي محتمل على إيران الأحد المقبل

طائرة بي-2 سبيريت الأميركية في قاعدة أندرسن
طائرة بي-2 سبيريت الأميركية في قاعدة أندرسن
 
الجمعة، 30-01-2026 11:52 م

الوكيل الإخباري-   نقل موقع "دروب سايت" عن مصادر مطّلعة أن الولايات المتحدة أبلغت دولة حليفة في المنطقة بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد يأذن بتنفيذ هجوم ضد إيران الأحد.

الموقع ذاته أشار مساء الجمعة، إلى أن الضربات العسكرية قد تبدأ في وقت مبكر من يوم الأحد، بحسب ما تم إبلاغ الحليف، في حال قررت الولايات المتحدة المضي قدما بها.

 
 


طائرة بي-2 سبيريت الأميركية في قاعدة أندرسن

