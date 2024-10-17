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دستور كوريا الشمالية بات يعد الجنوب "دولة معادية"

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد وحدات عسكرية
رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون يتفقد وحدات عسكرية
الخميس، 17-10-2024 07:27 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت كوريا الشمالية اليوم الخميس، أنّ دستورها بات يعدّ الجنوب "دولة معادية"، في أول تأكيد رسمي من بيونغ يانغ للتغييرات القانونية التي دعا إليها الزعيم كيم جونغ أون في وقت سابق من هذا العام.

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كما أكدت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن الأيام الماضية شهدت تفجير طرقات وخطوط سكك حديد تربط كوريا الشمالية بكوريا الجنوبية، مما اعتبرته "إجراء مشروعا لا مفرّ منه تمّ اتخاذه بما يتّفق مع متطلبات دستور جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يعتبر بوضوح جمهورية كوريا الجنوبية دولة معادية".


وقالت الوكالة إن هذه الطرق التي كانت تستخدم في السابق للتجارة بين البلدين، باتت "مغلقة تماما بعد التفجيرات".


وكان جيش كوريا الجنوبية أعلن أول أمس الثلاثاء أن الشطر الشمالي لشبه الجزيرة الكورية فجّر "أجزاء من طريق غيونغوي ودونغهاي شمال خط ترسيم الحدود العسكري"، في حلقة جديدة من مسلسل التوتر المتصاعد بين البلدين.

 

الجزيرة

 
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