"دعاية إيرانية" .. القيادة المركزية الأمريكية تنفي مقتل ثلاثة عسكريين في الكويت

جاء ذلك في بيان رسمي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" تعقيبا على تقارير نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية عن مقتل ثلاثة ضباط أمريكيين في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مواقع عسكرية أمريكية في الكويت، حيث وصفت القيادة الأمريكية هذه الادعاءات بأنها "كاذبة تماما" و"معلومات مضللة تروّج لها جهات إيرانية".
وتزامن هذا مع تصعيد عسكري عنيف بين البلدين، حيث شنت القوات الأمريكية عدة جولات من الضربات الجوية استهدفت أكثر من 300 هدف إيراني، ردا على هجمات بطائرات مسيرة استهدفت سفنا تجارية في مضيق هرمز.
وفي الوقت نفسه، تستمر الجهود الدبلوماسية لاحتواء الأزمة، حيث تجري الولايات المتحدة وإيران مفاوضات في سلطنة عُمان، في محاولة لإنقاذ مذكرة التفاهم الموقعة بينهما في يونيو الماضي، والتي تعهدت بموجبها طهران بضمان حرية الملاحة في الممر المائي الحيوي.
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