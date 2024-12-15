دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا

وقال بيدرسن، إنه يجب إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين وضمان الأمن لمؤسسات الدولة حتى تعمل بشكل كامل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في رفع العقوبات من أجل البدء في عملية الإعمار.
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