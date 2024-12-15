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دعوة أممية لرفع العقوبات عن سوريا

المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا
المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا
الأحد، 15-12-2024 09:54 م

الوكيل الإخباري-   دعا المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، خلال زيارته إلى دمشق، اليوم الأحد، إلى رفع العقوبات الغربية عن سوريا.

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وقال بيدرسن، إنه يجب إطلاق عملية شاملة تضم جميع السوريين وضمان الأمن لمؤسسات الدولة حتى تعمل بشكل كامل، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في رفع العقوبات من أجل البدء في عملية الإعمار.

 
gnews

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