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دعوة عربية لتعاون دولي ضد المخدرات: توحيد القوانين وتعزيز الوقاية

ارشيفية
ارشيفية
 
الخميس، 26-06-2025 11:36 ص
الوكيل الإخباري-   دعت جامعة الدول العربية إلى تعزيز الجهود الدولية والوطنية لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، والتعاون للوصول إلى عالم خالٍ من تعاطي المخدرات، وذلك من خلال التوعية بأضرارها على الأفراد والمجتمعات، وتشجيع السلوكيات الصحية والوقائية.اضافة اعلان


وبمناسبة اليوم الدولي لمكافحة إساءة استعمال المخدرات والاتجار غير المشروع بها، الذي يوافق يوم 26 حزيران من كل عام، شددت الجامعة العربية في بيان، اليوم الخميس، على زيادة الوعي بمخاطر تعاطي المخدرات والاتجار غير المشروع بها، وتعزيز قدرة نظم الرعاية الصحية والاجتماعية على الوقاية من الاضطرابات الناجمة عن تعاطي الكحول وعلاجها، مع التأكيد على أهمية دعم جميع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية في الدول العربية، وتعزيز أوجه التعاون، ولا سيما توحيد القوانين.

ودعت الجامعة إلى تعاون استراتيجي مشترك، والاستفادة من طاقات الشباب وتوظيفها لتكون قادرة على مواجهة تفشي وانتشار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، مع ضرورة التركيز على بناء قدرات العاملين في أجهزة مكافحة المخدرات، وأهمية الاستثمار في التوعية والوقاية، وتبادل البرامج التدريبية والمدربين في مجالات المخدرات المختلفة.

ويُشار إلى أن مجلس وزراء الصحة العرب يولي اهتماماً كبيراً بمكافحة المخدرات، حيث اتخذ قراراً في دورته العادية الـ62 التي عقدت بجنيف في عام 2025 يتعلق بـتوحيد الجهود العربية لمكافحة المخدرات.
 
gnews

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