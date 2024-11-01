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دعوة لتعليق عضوية إسرائيل بالأمم المتحدة بسبب الإبادة الجماعية في غزة

جرائم حرب في غزة
جرائم حرب في غزة
الجمعة، 01-11-2024 03:09 م
الوكيل الإخباري-   دعت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الأممية المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى النظر في تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة بسبب انتهاكاتها للقانون الدولي.اضافة اعلان


وأضافت خلال مؤتمر صحفي في نيويورك: "لقد حان الوقت للنظر في تعليق صلاحيات إسرائيل كدولة عضو في الأمم المتحدة".

ووفقا لها، يجب على المجتمع الدولي أن يعترف بما يحدث في غزة باعتباره إبادة جماعية وأن "يفهم التصميم الأوسع وراء ما يحدث الآن في فلسطين".

وأشارت إلى أن الوضع مع سكان قطاع غزة، يتجاوز حتى حدود جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

ووصفت المقررة الخاصة تعليق المشاركة في الأمم المتحدة بـ"المسألة الحساسة"، موضحة أن جميع دول العالم، برأيها، تواجه صعوبات في احترام حقوق الإنسان. لكن رغم ذلك، "لا تواصل أي دولة أخرى احتلالها غير القانوني، منتهكة على مدى عقود من الزمن قرارات الأمم المتحدة، كما تفعل إسرائيل".

وفي تقريرها ذكرت ألبانيز أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكينغ، اتهم خلال مؤتمر صحفي إسرائيل وحلفاءها بـ "فرض الجوع والجفاف عن عمد وسابق إصرار" على سكان غزة، الأمر الذي قد يؤدي إلى موت جيل كامل.

وقال المقرر الأممي، إن غزة أصبحت الآن "أرضا قاحلة من الأنقاض والجثث البشرية" حيث يكافح الفلسطينيون من أجل البقاء. وأضاف موفوكينغ أن القيادة الإسرائيلية أوفت بوعدها العام الماضي ودمرت غزة.

روسيا اليوم
 
gnews

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