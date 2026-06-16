الثلاثاء 2026-06-16 11:34 ص

دعوة من ترامب لرئيس الحكومة العراقية لزيارة البيت الأبيض في تموز

علما الولايات المتحدة والعراق
علما الولايات المتحدة والعراق
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:03 ص
الوكيل الإخباري-   وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب دعوة إلى رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي لزيارة البيت الأبيض منتصف تموز، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز الشراكة الاستراتيجية، وفق ما نقله المبعوث الرئاسي الأميركي الخاص توم باراك.اضافة اعلان


وشدّد الزيدي، الثلاثاء، خلال استقباله باراك، على ضرورة الإسراع في استكمال هذه الجهود بصورة كاملة.

وصدر بيان مشترك عقب الاجتماع، جدّد الجانبان التأكيد على الالتزام المشترك بين حكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب وحكومة العراق بقيادة رئيس الوزراء علي الزيدي بإقامة شراكة أميركية عراقية قوية ومتبادلة المنفعة، بما يمكّن العراق من تحقيق تطلعاته نحو مستقبل يتمتع بالسيادة والأمن والازدهار، ويحقق في الوقت ذاته فوائد ملموسة للشعبين الأميركي والعراقي.

وأوضح البيان أن الجانبين ناقشا رؤية مشتركة للحكومة العراقية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر إشراقاً وخالياً من الإرهاب، من خلال تنفيذ الخطط العراقية الرامية إلى ضمان النزع الكامل للسلاح وحل جميع الجماعات والتشكيلات المسلحة العاملة خارج سلطة وسيطرة الدولة العراقية، وحصر أسلحتها بيد الدولة، وترسيخ السيادة العراقية الكاملة بما يضمن إبعاد العراق عن الصراعات ومنع استخدام أراضيه من قبل أي طرف لتهديد السلام الإقليمي.

وأكد رئيس الوزراء العراقي التزام حكومته بتعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين العراق والولايات المتحدة، فيما رحب المبعوث الرئاسي الأميركي بهذا التوجه المشترك. وأشاد الجانبان بقرار العراق استكمال الترخيص التشغيلي لشركة «ستارلينك» لتقديم خدمات الإنترنت للمستهلكين العراقيين، كما رحبا بإطلاق المفاوضات مع شركة "شيفرون" لتطوير حقلي غرب القرنة-2 والناصرية النفطيين بما يحقق المنفعة للطرفين.
 
 


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