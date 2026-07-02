دعوى ضد مادورو في الولايات المتحدة على خلفية عمليات قتل خارج القضاء

وذكرت الدعوى التي قدّمت الثلاثاء أن مادورو أنشأ قوّة نخبة أمنية تحت اسم "قوّات العمليات الخاصة" قتلت الشبان في الفترة بين 2017 و2020.
وزعمت الدعوى بأن عمليات قتل آلاف الفنزويليين تمت على أيدي وحدات تحت إمرة مادورو، منها "قوّات العمليات الخاصة" التي تمّ حلّها سنة 2021 بعد تنديدات بانتهاكات لحقوق الإنسان صدرت عن جهات عدّة، منها الأمم المتحدة.
وجاء في الدعوى أن "مادورو استخدم هذه القوّات كأداة سياسية وآلية رقابة اجتماعية لقمع المعارضة قمعا عنيفا وترهيب الأحياء المنخفضة الدخل والقضاء على المعارضة السياسية".
وأشارت الدعوى المدنية التي رفعت أمام محكمة فدرالية في بروكلين إلى أن اغتيال الشبان الخمسة كان ضمن نمط شائع للقتل خارج إطار القضاء في عهد مادورو.
وأكّد مقدّمو الشكوى أن النظام القضائي في فنزويلا حال دون مساءلة مرتكبي تلك الجرائم.
وتقدّمت العائلات التي لم يكشف عن هوياتها لدواع أمنية بهذه الدعوى بموجب قانون أمريكي حول حماية ضحايا التعذيب. وهي تطالب مادورو بتعويضات مادية.
ويقبع مادورو حاليا في سجن في نيويورك بانتظار محاكمته على خلفية تهم مرتبطة بالاتجار بالمخدرات بعدما اعتقلته القوّات الأمريكية من القصر الرئاسي في عملية خاطفة نفّذتها في 3 يناير الماضي.
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