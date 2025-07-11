الجمعة 2025-07-11 11:13 ص
 

دعوى قضائية توقف قرار ترامب بتقييد منح الجنسية للمولودين بالولايات المتحدة

علم الولايات المتحدة
الولايات المتحدة
 
الجمعة، 11-07-2025 09:03 ص

الوكيل الإخباري-   أوقف قاض فدرالي  الأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بشأن تقييد حق المواطنة بالولادة على أراضي الولايات المتحدة، مع اتباع مسار قانوني جديد عقب إلغاء المحكمة العليا قرارا قضائيا سابقا ضد أمر ترامب.

اضافة اعلان


وتوصلت الغالبية المحافظة في المحكمة العليا إلى قرار تاريخي في أواخر حزيران يحدّ من قدرة القضاة الأفراد على إصدار أوامر قضائية على مستوى البلاد ضد سياسات الرؤساء.


وعرقل العديد من هؤلاء القضاة محاولة ترامب تغيير قاعدة راسخة ومكفولة في دستور الولايات المتحدة تنصّ على أنّ أيّ شخص يولد على الأراضي الأميركية يعدّ مواطنا أميركيا بشكل تلقائي.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

شعار صندوق النقد الدولي

اقتصاد محلي الأردن سدد أكثر من 110 ملايين دولار لصندوق النقد خلال العام الحالي

الحديد

أسواق ومال خام الحديد يتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية للمرة الثالثة على التوالي

العاصمة عمان

أخبار محلية متحف السيارات الملكي يفتح أبوابه لزوار مهرجان "صيف عمان "

النفط يتراجع بعد زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية

أسواق ومال ارتفاع أسعار النفط بنحو طفيف

جامعة البلقاء التطبيقية

أخبار محلية جامعة البلقاء التطبيقية تتألق في المهرجان الوطني التكنولوجي الثاني عشر

سبائك ذهبية

أسواق ومال الذهب يرتفع مع تصاعد التوترات التجارية

شركة الكهرباء الوطنية

أخبار محلية صندوق النقد: خسائر "الكهرباء الوطنية" تراجعت إلى 1.1% من الناتج المحلي

اثار جرش

أخبار محلية إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش



 
 





الأكثر مشاهدة