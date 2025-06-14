دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ بالستية من إيران، مؤكدا إطلاق صفارات الإنذار.
وأضاف الجيش في بيانات منفصله، أنه يضرب أهدافا في طهرات في الوقت الذي يعمل على اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران.
-
أخبار متعلقة
-
ترامب: توافقت مع بوتين على أن النزاع بين إسرائيل وإيران يجب أن ينتهي
-
وسائل اعلام إسرائيلية: إسرائيل ترسل أسرابًا من الطائرات نحو ايران
-
إعلام إسرائيلي: إجلاء بعض عائلات وزراء في الحكومة إلى أماكن سرية
-
التلفزيون الرسمي الإيراني: هجمات عنيفة ومدمرة على إسرائيل خلال ساعات
-
الطاقة الذرية: تضرر مبانٍ بموقع أصفهان النووي
-
سلطنة عُمان: جولة المباحثات بين إيران والولايات المتحدة لن تعقد الأحد
-
إعلام إسرائيلي يكشف مصير طائرة نتنياهو
-
هيغسيث: جاهزون بوضعية انتشار قوية بالشرق الأوسط