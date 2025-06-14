دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل

الوكيل الإخباري- أطلقت إيران مساء السبت، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري ونووي على الأراضي الإيرانية.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ بالستية من إيران، مؤكدا إطلاق صفارات الإنذار.