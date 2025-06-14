السبت 2025-06-14 11:34 م
 

دفعات جديدة من الصواريخ الإيرانية تضرب إسرائيل

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أرشيفية
 
السبت، 14-06-2025 11:28 م

الوكيل الإخباري-   أطلقت إيران مساء السبت، هجمات صاروخية جديدة على إسرائيل، ردا على الغارات الجوية الإسرائيلية غير المسبوقة التي استهدفت أكثر من 200 موقع عسكري ونووي على الأراضي الإيرانية.

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وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه رصد إطلاق صواريخ بالستية من إيران، مؤكدا إطلاق صفارات الإنذار.


وأضاف الجيش في بيانات منفصله، أنه يضرب أهدافا في طهرات في الوقت الذي يعمل على اعتراض الصواريخ التي يتم إطلاقها من إيران.

 
gnews

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