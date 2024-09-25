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دفعة صاروخية كبيرة تستهدف بلدات الجليل

جانب من مواقع سقوط الصواريخ
جانب من مواقع سقوط الصواريخ
الأربعاء، 25-09-2024 11:34 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل.

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وقالت المراسلة إنه وقع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.


وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دفعة صاروخية كبيرة جدا تستهدف بلدات الجليل الأعلى.

 
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