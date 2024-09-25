دفعة صاروخية كبيرة تستهدف بلدات الجليل

وقالت المراسلة إنه وقع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن دفعة صاروخية كبيرة جدا تستهدف بلدات الجليل الأعلى.
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