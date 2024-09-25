دفعة صاروخية كبيرة تستهدف بلدات الجليل

الوكيل الإخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بإطلاق دفعة صاروخية من جنوب لبنان باتجاه مواقع إسرائيلية في الجليل.

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وقالت المراسلة إنه وقع انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية في أجواء قرى حدودية في القطاع الأوسط من جنوب لبنان.