"دلافين" إيران تستقر في قاع مضيق هرمز بانتظار السفن المعادية

الوكيل الإخباري- أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية الأدميرال شهرام إيراني عن استنفار غواصات "دلافين الخليج" الخفيفة إيرانية الصنع، وتمركزها في أعماق مضيق هرمز.



وأضاف المسؤول أن "الاستقرار في قاع البحر وفي أعماق مياه طريق القوة داخل ممر مضيق هرمز لفترات طويلة، وتعقب وتدمير مختلف أنواع السفن المعادية، هي من قدرات الغواصات الخفيفة التابعة للقوات البحرية للجيش.

وتشتهر هذه الغواصات في التداول اليومي للضباط وضباط الصف بـ"دلافين الخليج الفارسي".