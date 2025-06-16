الإثنين 2025-06-16 05:33 ص
 

دمار كبير في عدة مواقع بتل أبيب

ارشيفية
ارشيفية
 
الإثنين، 16-06-2025 05:25 ص
الوكيل الإخباري-   أكدت وسائل إعلام إسرائيلية تعرض عدة مواقع في تل أبيب لدمار كبير في الهجوم الإيراني الليلة.اضافة اعلان


وقالت وسائل الإعلام إن تل أبيب سجلت 4 إصابات مباشرة بالصواريخ، 3 منها استهدفت وسط المدينة. وتحدثت عن حرائق غير مسبوقة في مواقع عدة في تل أبيب.

وقالت إن منطقة تل أبيب الكبرى وفي الكرمل شمالا سجلت عددا كبيرا من الإصابات بين السكان.
 
gnews

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