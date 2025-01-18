دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

وقال الوزير الشيباني في مؤتمر صحفي: نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري".
وأضاف: "ندعو أشقاءنا العرب للمساهمة في جهود إعادة الإعمار خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية".
وقال: "نأمل من جامعة الدول العربية دعم إرادة الشعب السوري ونتمنى عودتنا إليها سريعا."
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