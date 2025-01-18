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دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا

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أرشيفية
السبت، 18-01-2025 03:07 م

الوكيل الإخباري- أكد وزير الخارجية في الحكومة السورية المؤقتة أسعد الشيباني سعي دمشق لتوفير بيئة مناسبة لعودة كل السوريين داعيا الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار مواقع الطاقة والبنية التحتية.

وقال الوزير الشيباني في مؤتمر صحفي: نعمل على عقد مؤتمر وطني يضم كل مكونات الشعب السوري".

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وأضاف: "ندعو أشقاءنا العرب للمساهمة في جهود إعادة الإعمار خاصة في مجالات الطاقة والبنية التحتية".

 

وأردف الشيباني: "نتطلع إلى عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، ونأمل أن تتفاعل الدول العربية معنا بشكل سريع لكي نقوم بالدور المطلوب منا."


وقال: "نأمل من جامعة الدول العربية دعم إرادة الشعب السوري ونتمنى عودتنا إليها سريعا."

 

RT

 
gnews

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عربي ودولي دمشق تدعو الأشقاء العرب للمساهمة في إعادة إعمار سوريا



 




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