دمشق تستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- استنكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس الغارات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة دعم سوريا لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

