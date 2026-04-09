دمشق تستنكر الغارات الإسرائيلية على لبنان

سوريا تغلق منفذ جديدة يابوس الحدودي عقب تهديد إسرائيلي
الخميس، 09-04-2026 11:13 م

الوكيل الإخباري-   استنكر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني الخميس الغارات الإسرائيلية على لبنان، مؤكدا خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التركي هاكان فيدان في أنقرة دعم سوريا لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وقال الشيباني كما نقلت عنه وكالة سانا السورية الرسمية للأنباء، "نستنكر كل القصف الذي يجري على لبنان حاليا من قبل الكيان الإسرائيلي"، مضيفا "ندعم هذه الهدنة التي تم الإعلان عنها (بين الولايات المتحدة وإيران)، ونتمنى أن نصل إلى استقرار دائم يبعد الخطر عن المنطقة بأجمعها".

 
 


