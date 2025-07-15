دمشق تمنع دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى سوريا

وقال علوش: "استجابة للمطالب العادلة التي تقدم بها عدد من سائقي الشاحنات والبرادات السورية، وحرصا على تعزيز مبدأ المعاملة بالمثل، وتحسين أوضاع قطاع النقل البري، وتنفيذا لما يخدم المصلحة الوطنية تمنع دمشق دخول الشاحنات القادمة من مصر والسعودية إلى داخل الأراضي السورية، ويُكتفى بإتمام عمليات المناقلة (نقل الحمولة) في المنفذ الحدودي الذي تُدخل منه البضائع".
وأشار إلى أن سريان القرار يبدأ من يوم الأحد القادم الموافق لـ2025/07/20.
وأكد أن هذا "القرار يأتي في سياق استمرار منع دخول الشاحنات السورية إلى أراضي البلدين المذكورين، بما يخالف مبدأ التكافؤ في التبادل التجاري والنقل البري".
وأضاف: "تؤكد الهيئة التزامها الدائم بحماية حقوق العاملين في قطاع النقل، وتعمل على اتخاذ ما يلزم لضمان العدالة والمساواة في التعامل مع الشاحنات السورية، بالتنسيق مع الجهات المعنية كافة".
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