دمشق تنفي فرض رسوم على دخول اللبنانيين الأراضي السورية

وأكدت السفارة أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصرا، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت.
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