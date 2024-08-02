دمشق تنفي فرض رسوم على دخول اللبنانيين الأراضي السورية

الوكيل الاخباري- نفت السفارة السورية في بيروت ما تداولته مواقع إعلامية وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي حول فرض السلطات السورية رسوما على دخول اللبنانيين الأراضي السورية.

وقالت السفارة في بيان على منصة "فيسبوك": إن هذا الخبر غير صحيح بالمطلق، ولم يطرأ أي تعديل على إجراءات دخول المواطنين اللبنانيين إلى سوريا".



وأكدت السفارة أن أي قرار يصدر بهذا الشأن أو غيره سينشر بالوسائل الرسمية حصرا، ومن ضمنها الصفحة الرسمية للسفارة السورية في بيروت.