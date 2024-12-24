دمشق.. مقتل عنصر بالنظام السابق متورط بعدة جرائم بكمين

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الوكيل الإخباري- قال وزير الداخلية في الحكومة السورية محمد عبد الرحمن إن إحدى الفرق تمكنت من القضاء على أحد كبار الشبيحة التابعين للنظام البائد، والذي كان متورطاً في عدة جرائم. اضافة اعلان





وذلك من خلال كمين محكم في منطقة حي القدم بالعاصمة دمشق، وخلال الاشتباك انفجرت سيارته نتيجة احتوائها مواد متفجرة.