الأربعاء 2026-05-27 08:49 م

دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع

ب
أرشيفية
 
الأربعاء، 27-05-2026 07:31 م

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الماليزية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار التجزئة لكل من بنزين أوكتان 95 و97، إلى جانب تقليص سعر الديزل بمقدار 10 سين للتر، وذلك للفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو.

وأوضحت الوزارة في بيانها أن سعر بنزين "أوكتان 95" تراجع إلى 3.92 رينغيت للتر بدلا من 4.07 رينغيت، فيما انخفض سعر "أوكتان 97" إلى 4.65 رينغيت مقارنة بـ4.85 رينغيت سابقا. كما هبط سعر الديزل إلى 4.87 رينغيت للتر بدلا من 4.97 رينغيت.

اضافة اعلان


وأضافت أن هذه التعديلات الأسبوعية في الأسعار تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي، وذلك نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.


ورغم ذلك، شددت الوزارة على أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا مستداما في سوق النفط العالمية، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب النزاع في الشرق الأوسط الذي امتد لأكثر من 12 أسبوعا.


كما لفت البيان إلى أن الأضرار التي لحقت بمرافق إنتاج وتكرير النفط في المنطقة ستحتاج إلى فترة طويلة قبل أن يتم تعافيها بشكل كامل.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية وفاة و13 إصابة إثر تصادم مركبتين في جرش

ب

أخبار محلية كبار ضباط القوات المسلحة يعودون المرضى في المستشفيات العسكرية

ل

أخبار محلية مراكز الإصلاح والتأهيل تعزز تواصل النزلاء مع ذويهم خلال عيد الأضحى

ي

أسواق ومال إنتاج المصافي في الكويت يهبط للنصف وسط تداعيات الحرب على إيران

ل

أسواق ومال المركزي الأوروبي: حرب إيران تهدد الاستقرار المالي في أوروبا

ب

عربي ودولي ترامب: الولايات المتحدة لن تخفف العقوبات المفروضة على إيران مقابل اليورانيوم

اه

عربي ودولي عودة جزئية للإنترنت إلى إيران بعد انقطاع متواصل منذ ثلاثة أشهر

ب

عربي ودولي دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع



 
 






الأكثر مشاهدة

 