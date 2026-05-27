دولة تعلن عن خفض أسعار البنزين والديزل لمدة أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية الماليزية، اليوم الأربعاء، عن خفض أسعار التجزئة لكل من بنزين أوكتان 95 و97، إلى جانب تقليص سعر الديزل بمقدار 10 سين للتر، وذلك للفترة من 28 مايو حتى 3 يونيو.



وأوضحت الوزارة في بيانها أن سعر بنزين "أوكتان 95" تراجع إلى 3.92 رينغيت للتر بدلا من 4.07 رينغيت، فيما انخفض سعر "أوكتان 97" إلى 4.65 رينغيت مقارنة بـ4.85 رينغيت سابقا. كما هبط سعر الديزل إلى 4.87 رينغيت للتر بدلا من 4.97 رينغيت.

اضافة اعلان



وأضافت أن هذه التعديلات الأسبوعية في الأسعار تأتي ضمن آلية التسعير التلقائي، وذلك نتيجة انخفاض متوسط أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الأسبوع الماضي.



ورغم ذلك، شددت الوزارة على أن هذا التراجع لا يعكس بالضرورة تحسنا مستداما في سوق النفط العالمية، مشيرة إلى استمرار حالة عدم اليقين بسبب النزاع في الشرق الأوسط الذي امتد لأكثر من 12 أسبوعا.