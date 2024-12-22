دولة جديدة تعتزم حظر منصة "تيك توك" لمدة عام

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الألبانية (ايه تي ايه) عنه قوله: "ما يُعرض خارج الصين ليس إلا قاذورات وروثاً"، لافتا إلى أن الأطفال والشباب على وجه الخصوص معرضون للخطر من خلال ذلك، وأن المنصة "تحتجزهم كرهائن".
وظهرت النقاشات حول التأثيرات الضارة المحتملة لمنصة تيك توك في ألبانيا بعد حادثة وقعت قبل نحو شهر، قتل فيها تلميذ مدرسة في شجار بالسكاكين.
-
أخبار متعلقة
-
الجيش الأميركي: نفذنا غارات جوية دقيقة على منشأتين للحوثيين بصنعاء
-
السعودية.. مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في تصادم 20 مركبة
-
وزارة الإعلام السورية تؤكد على أهمية الحذر عند نقل أو تداول أي معلومات
-
الإدارة الجديدة في سوريا تعين مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع
-
غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء
-
قطر تعيد فتح سفارتها في دمشق وترفع علمها فوق المبنى
-
اعتراض ثلاث طائرات أوكرانية مسيرة فوق شبه جزيرة القرم
-
مظاهرة حاشدة أمام السفارة الأميركية في هافانا للمطالبة برفع الحصار عن كوبا