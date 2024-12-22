دولة جديدة تعتزم حظر منصة "تيك توك" لمدة عام

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما أن بلاده تعتزم قريبا حظر الوصول إلى منصة "تيك توك" لمدة عام.

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وأوضح راما في العاصمة تيرانا أن المنصة لن تكون متاحة في ألبانيا، بعد الانتهاء من التحضيرات التقنية اللازمة، في غضون مدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.