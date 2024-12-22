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دولة جديدة تعتزم حظر منصة "تيك توك" لمدة عام

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 22-12-2024 01:58 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما أن بلاده تعتزم قريبا حظر الوصول إلى منصة "تيك توك" لمدة عام.

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وأوضح راما في العاصمة تيرانا أن المنصة لن تكون متاحة في ألبانيا، بعد الانتهاء من التحضيرات التقنية اللازمة، في غضون مدة تتراوح بين ستة وثمانية أسابيع.

 

وأشار راما إلى أن المحتويات التي تقدمها تيك توك في الصين، تختلف تماما عما يُعرض خارجها.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الألبانية (ايه تي ايه) عنه قوله: "ما يُعرض خارج الصين ليس إلا قاذورات وروثاً"، لافتا إلى أن الأطفال والشباب على وجه الخصوص معرضون للخطر من خلال ذلك، وأن المنصة "تحتجزهم كرهائن".

وظهرت النقاشات حول التأثيرات الضارة المحتملة لمنصة تيك توك في ألبانيا بعد حادثة وقعت قبل نحو شهر، قتل فيها تلميذ مدرسة في شجار بالسكاكين.

 
gnews

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