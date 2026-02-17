دولة جديدة تعلن الأربعاء أول أيام الشهر المبارك

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد اليمنية، أن يوم غد الأربعاء، هو أول أيام شهر رمضان المبارك، وذلك بعد ثبوت رؤية هلال رمضان.

