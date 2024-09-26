دولة خليجية تتجه لزيادة أسعار البنزين على الوافدين فقط

الوكيل الإخباري- كشف مصدر حكومي لجريدة القبس الكويتية عن توجه حكومي لزيادة أسعار البنزين حسب سعر السوق العالمي قريباً.



وأوضح المصدر أن هذه الزيادة لن تشمل المواطنين وستكون على «الوافدين فقط»، وستقر الحكومة دعماً مالياً للمواطنين نظير استهلاك الوقود لتجنيبهم تحمل أي زيادة في السعر.



وقال المصدر إنه «من غير المعقول ان يستفيد الوافدون والزائرون للبلاد من البنزين بأسعار منخفضة وهم ضعف عدد المواطنين».



وأشار إلى أن زيادة الأسعار وتحديد نسبتها قيد الدراسة حاليا، وستعرض على لجنة الشؤون الاقتصادية وسيتم اعتمادها قريباً.

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