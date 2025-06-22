الأحد 2025-06-22 12:17 م
 

دولة عربية تتحول للعمل الحكومي عن بعد بسبب التصعيد بالمنطقة

ل
تعبيرية
 
الأحد، 22-06-2025 10:37 ص

الوكيل الإخباري- في ظل الظروف الإقليمية وتطورات الأوضاع الراهنة، أعلن جهاز الخدمة المدنية في مملكة البحرين أنه تقرر تفعيل العمل بالوزارات والأجهزة الحكومية عن بعد بنسبة 70 في المئة.

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واستثنى القرار القطاعات التي يتطلب عملها الحضور الشخصي، أو التي لديها إجراءات عمل خاصة في حالات الطوارئ، وبما تقتضيه السلامة العامة، وذلك اعتبارًا من اليوم الأحد، وحتى إشعارٍ آخر.

 

الجريدة

 
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