 
الأحد 2024-08-18 09:51 ص
 


دولة عربية تتصدر القائمة.. كوريا تصدر 4.7 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع

شرطي يستخدم الغاز المسيل للدموع
شرطي يستخدم الغاز المسيل للدموع




 

الأحد، 18-08-2024 09:39 ص

الوكيل الإخباري- صدرت كوريا الجنوبية أكثر من 4.7 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع إلى 25 دولة حول العالم منذ عام 2019.

ووفقا للبيانات التي قدمتها وكالة الشرطة الوطنية إلى يونغ هيه إن، النائب عن حزب الدخل الأساسي والعضوة في لجنة الإدارة العامة والأمن البرلمانية، صدرت كوريا الجنوبية نحو 4.73 ملايين قنبلة غاز مسيل للدموع في الفترة من عام 2019 إلى النصف الأول من هذا العام.

وكان العراق أكثر الدول استيرادا للغاز المسيل للدموع من كوريا الجنوبية خلال الفترة. حيث استورد 732 ألف قنبلة للمرة الأولى في العام الماضي، واشترى 478 ألف قنبلة إضافية في النصف الأول من هذا العام.


وجاءت إندونيسيا في المركز الثاني بـ649 ألف قنبلة، تليها الفلبين (625 ألفا)، وملاوي (398 ألفا).
يذكر أن قنابل الغاز المسيل للدموع تُستخدم بشكل رئيسي في السيطرة على الاحتجاجات والتجمعات.

 

وتحظر الحكومة الكورية استخدام الغاز المسيل للدموع في الاحتجاجات بسبب مخاطر الاختناق منذ عام 1999.

 

RT

gnews

أحدث الأخبار

ولاية فرجينيا

منوعات شاهد : حلقة سوداء تظهر في سماء ولاية أمريكية

شرطي يستخدم الغاز المسيل للدموع

عربي ودولي دولة عربية تتصدر القائمة.. كوريا تصدر 4.7 مليون قنبلة غاز مسيل للدموع

الذهب

اقتصاد محلي أسعار الذهب في الأردن الأحد

القوات المسلحة الأردنية

أخبار محلية الجيش يفتح باب التجنيد للإناث لحساب كلية الخدمات الطبية- رابط

غرسة زيتون

فلسطين مستوطنون يقتلعون شتلات زيتون بمسافر يطا جنوب الخليل

وظائف

وظائف وظائف شاغرة في مؤسسات حكومية - تفاصيل

جانب من الجاهة

مناسبات جاهة العبيدات والحلالشة.. مبارك

تعبيرية

وظائف وظائف شاغرة ومدعوون لاجراء المقابلات الشخصية في بلديات- أسماء





 


 



الأكثر مشاهدة