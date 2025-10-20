الإثنين 2025-10-20 10:39 م
 

دولة عربية تدرس الإعلان عن عطلة رسمية في 1 الشهر المقبل

الوكيل الإخباري- تدرس الحكومة المصرية منح يوم 1 نوفمبر القادم إجازة رسمية في جميع أنحاء البلاد بمناسبة افتتاح المتحف المصري الكبير، وفقا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء.

وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن أن الحكومة المصرية كانت حريصة على اختيار السبت كموعد لافتتاح المتحف؛ لأنه يتوافق مع العطلة الأسبوعية في أغلب دول العالم.

وأشار الحمصاني خلال مداخلة مع قناة تلفزيونية مصرية، إلى أن اختيار الحكومة المصرية ليوم لسبت لهذا الحدث العالمي لأنه لا يتعارض مع أحداث في دول أخرى تحول دون مشاركة الوفود رفيعة المستوى في حفل الافتتاح.


وأكد انتهاء كافة الاستعدادات داخل المتحف المصري الكبير، وتطوير المنطقة المحيطة والمحاور الأساسية المؤدية، وإنهاء أعمال التشطيب والتشجير والإنارة.


ولفت إلى أن العمل جار على الانتهاء من الأمور اللوجستية المتعلقة بالوفود المشاركة، قائلا: "تم توجيه الدعوات منذ فترة واستقبال موافقات من عدد كبير من الدول، وننتهي الآن من الأمور اللوجستية لاستقبالهم وإقامتهم والإجراءات المتعلقة بالحفل".


ومن المقرر افتتاح المتحف المصري الكبير يوم 1 نوفمبر بحضور عالمي، إذ بدأت هيئة المتحف المصري الكبير منذ إغلاق المتحف أمام الزائرين بعد انتهاء التشغيل التجريبي يوم 15 أكتوبر الجاري، في تنفيذ عدد من الأعمال التنظيمية واللوجستية تمهيدًا لحفل الافتتاح الرسمي.


ويعد المتحف المصري الكبير واحدا من أكبر المشاريع الثقافية في العالم، ويقع بالقرب من أهرامات الجيزة في مصر، ويهدف المتحف إلى عرض التراث الحضاري المصري منذ العصور القديمة وحتى العصر الحديث، مع التركيز على الكنوز الأثرية، بما في ذلك مجموعة الملك توت عنخ آمون الكاملة التي ستُعرض لأول مرة.


ويمتد المتحف الذي تبلغ تكلفته أكثر من مليار دولار، على مساحة 490 ألف متر مربع، ويضم قاعات عرض متطورة ومختبرات ترميم ومرافق سياحية، وشهد المشروع تأخيرات متكررة بسبب التحديات الاقتصادية والسياسية، لكنه أصبح رمزا للطموح المصري في تعزيز السياحة الثقافية.


ويتوقع أن يجذب المتحف ملايين الزوار سنويا، مما يعزز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية، حيث ستشارك وفود من دول عديدة، بما في ذلك قادة وزعماء، للاحتفال بهذا الحدث التاريخي.

 

