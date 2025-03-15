دولة عربية تصرف راتبا إضافيا لموظفيها بمناسبة عيد الفطر

وفقاً للقرار، يحصل العاملون في الدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد.
في الوقت نفسه، يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة بقيمة إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعماً لهم خلال فترة العيد.
ويشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافةً إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات.
وكلّف وزير المالية بتنفيذ القرار، على أن يُعمل به فور صدوره، ليتم صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان استفادة العاملين والمتقاعدين منها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
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