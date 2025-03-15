 
السبت 2025-03-15 04:03 م
 




            

        








    

        

        

            دولة عربية تصرف راتبا إضافيا لموظفيها بمناسبة عيد الفطر
        

    

    
    

        



    

            

            
                
                
                
                
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                    تعبيرية
                

        






    




 






    
 






        
            
        
    
        السبت، 15-03-2025
    
    
        02:34 م
    






    

    
الوكيل الإخباري-
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع القرار رقم 6 لعام 2025، القاضي بصرف منحة مالية لمرة واحدة لجميع العاملين في الدولة، المدنيين والعسكريين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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وفقاً للقرار، يحصل العاملون في الدولة، سواء المدنيون أو العسكريون، على منحة مالية تعادل إجمالي راتب شهر واحد.

في الوقت نفسه، يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية من منحة بقيمة إجمالي معاش شهر واحد، وذلك دعماً لهم خلال فترة العيد.

ويشمل القرار العاملين الدائمين والمؤقتين، إضافةً إلى العاملين بالأجر اليومي، مع إعفاء المنحة من الضرائب والاقتطاعات.

وكلّف وزير المالية بتنفيذ القرار، على أن يُعمل به فور صدوره، ليتم صرف المنحة في أقرب وقت ممكن، وذلك لضمان استفادة العاملين والمتقاعدين منها قبل حلول عيد الفطر المبارك.
 
تلفزيون سوريا









    

        
    

    

        
















    


    

    

        





    

    

        




 






 


 






    

    

    

    

    

        


 










 



    








    
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