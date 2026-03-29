دولة عربية تقرر بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

الوكيل الإخباري- أعلن رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، السبت، مزيدا من الإجراءات التقشفية الصارمة لترشيد استهلاك الوقود، في ظل تضرر الدولة من تداعيات الحرب في المنطقة.

وجاء على رأس القرارات، التي أعلنها مدبولي خلال مؤتمر صحفي، الإبطاء الكامل للمشروعات الكبرى الجاري تنفيذها والكثيفة الاستهلاك للسولار والبنزين، لمدة شهرين على الأقل، بجانب خفض مخصصات الوقود للسيارات والمركبات الحكومية بنسبة 30%.