دولة عربية تقرر بدء تطبيق نظام العمل عن بُعد يوم الأحد من كل أسبوع

وقال مدبولي، إن هذه الإجراءات تأتي في إطار جهود الدولة لترشيد استهلاك الموارد، والتعامل مع التحديات الراهنة، مؤكدا أن التحدي الأكبر يتمثل في الزيادة الهائلة لأسعار الطاقة والوقود عالميا.
وذكر أن مصر تستهلك يوميا 24 ألف طن سولار، وأن الفاتورة اليومية ازدادت بمعدل 24 مليون دولار، ما يعادل شهريا نحو 720 إلى 750 مليون دولار، منوها إلى أن الفاتورة الشهرية لاستيراد الطاقة ازدادت بمقدار الضعف، من 1.2 مليار دولار في يناير إلى 2.5 مليار في مارس
ونوه رئيس الحكومة المصرية، إلى إمكانية اللجوء إلى قرارات جديدة "أكثر صعوبة" في المستقبل حال استمرار الحرب لفترة أطول.
