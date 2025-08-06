دولة عربية تقر ضوابط جديدة لاداء العمرة

الوكيل الإخباري- قررت وزارة السياحة في مصر اعتماد الضوابط المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة للموسم الحالي، بهدف رفع كفاءة تنظيم رحلات العمرة وتعزيز آليات الرقابة. اضافة اعلان





وشملت الضوابط الجديدة إلزام كل شركة سياحة بتسجيل 5 مشرفين سياحة دينية كحد أدنى، مع وجود مشرف أساسي لكل 50 معتمرًا، وجواز قيام شركات السياحة بالإعلان عن برامج العمرة من دون أن يتضمن السعر قيمة وسيلة السفر.



وأشارت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، إلى أن هذه الضوابط تشمل القواعد والإجراءات المنظمة لعمل شركات السياحة المسؤولة عن تنظيم رحلات العمرة، وتستهدف رفع كفاءة تنظيم هذه الرحلات وتعزيز آليات الرقابة، مع التأكيد على أن تنفيذ هذه الرحلات يقتصر قانونًا على شركات السياحة المرخصة فقط، ومنع تدخل السماسرة أو الكيانات غير الشرعية.



وأوضحت المسؤولة المصرية أن الضوابط تمنح شركات السياحة الحق في توثيق عقود وكالة العمرة للموسم الجديد 1447هـ، وفقًا للمواعيد المحددة من قبل السلطات السعودية في هذا الشأن، شريطة عدم وجود أية مخالفات قانونية قائمة على الشركة أو مجازاة سابقة تمنعها من تنفيذ برامج العمرة لهذا العام.



وكشفت مساعد وزير السياحة لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج أن من أبرز المستجدات التي شهدتها الضوابط هذا الموسم ما يخص إقامة المعتمرين في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة. ونصت الضوابط على ضرورة أن يكون السكن المعتمد ضمن برنامج العمرة معتمدًا من قبل السلطات السعودية، وألا يبعد عن الحرم المكي أكثر من 3000 متر، مع توفير وسيلة نقل للمعتمرين في حال تجاوزت المسافة 1250 مترًا فأكثر.



وأجازت الضوابط التسكين في المدينة المنورة بشرط ألا يبعد مقر الإقامة عن ساحة الحرم النبوي أكثر من 1200 متر، كما يجب أن تكون مقرات إقامة المعتمرين على شوارع رئيسية وبمنطقة خدمات قريبة.