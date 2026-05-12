دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

الوكيل الإخباري- ردت وزارة الصحة والسكان المصرية على ما يشاع حول "انتشار فيروس هانتا في البلاد"، مؤكدة عدم رصد أو تسجيل أي إصابات بهذا الفيروس في الأراضي المصرية حتى تاريخه.



وجاء هذا التحرك الرسمي بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتبديد المخاوف ووضع الرأي العام أمام الحقائق العلمية الدقيقة المتعلقة بطبيعة هذا الفيروس وطرق انتقاله.

اضافة اعلان



وأوضحت التقارير الرسمية أن الدولة تتبع بروتوكولات صارمة للرصد والتحصين، مشيرة إلى أن "فيروس هانتا" ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض، سواء عبر الاستنشاق المباشر للرذاذ الملوث بفضلاتها أو ملامسة المواد المصابة، وهو ما يستوجب اتباع إجراءات وقائية ومشددة في التعامل مع البيئات التي قد تتواجد بها هذه القوارض.



وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس نوبات من الحمى الشديدة، وآلام العضلات، وضيق التنفس الحاد، مما يجعله من الفيروسات التي تتطلب يقظة طبية عالية.