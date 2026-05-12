دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

وجاء هذا التحرك الرسمي بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتبديد المخاوف ووضع الرأي العام أمام الحقائق العلمية الدقيقة المتعلقة بطبيعة هذا الفيروس وطرق انتقاله.
وأوضحت التقارير الرسمية أن الدولة تتبع بروتوكولات صارمة للرصد والتحصين، مشيرة إلى أن "فيروس هانتا" ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض، سواء عبر الاستنشاق المباشر للرذاذ الملوث بفضلاتها أو ملامسة المواد المصابة، وهو ما يستوجب اتباع إجراءات وقائية ومشددة في التعامل مع البيئات التي قد تتواجد بها هذه القوارض.
وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس نوبات من الحمى الشديدة، وآلام العضلات، وضيق التنفس الحاد، مما يجعله من الفيروسات التي تتطلب يقظة طبية عالية.
وفي سياق طمأنة المواطنين، شددت الجهات المعنية على أن المنظومة الصحية في مصر تعمل بكفاءة لمراقبة أي تطورات وبائية عالمية، مؤكدة أن كافة الفحوصات والمسحات التي تُجرى بصفة دورية أثبتت خلو البلاد تماماً من الفيروس، حيث لم يتم حتى الآن رصد أو تسجيل أي إصابات أو حالات اشتباه بالفيروس في أي محافظة من محافظات الجمهورية.
