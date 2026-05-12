الثلاثاء 2026-05-12 10:56 ص

دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 12-05-2026 10:40 ص

الوكيل الإخباري- ردت وزارة الصحة والسكان المصرية على ما يشاع حول "انتشار فيروس هانتا في البلاد"، مؤكدة عدم رصد أو تسجيل أي إصابات بهذا الفيروس في الأراضي المصرية حتى تاريخه.

وجاء هذا التحرك الرسمي بالتنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، لتبديد المخاوف ووضع الرأي العام أمام الحقائق العلمية الدقيقة المتعلقة بطبيعة هذا الفيروس وطرق انتقاله.

اضافة اعلان


وأوضحت التقارير الرسمية أن الدولة تتبع بروتوكولات صارمة للرصد والتحصين، مشيرة إلى أن "فيروس هانتا" ينتقل بشكل أساسي عن طريق القوارض، سواء عبر الاستنشاق المباشر للرذاذ الملوث بفضلاتها أو ملامسة المواد المصابة، وهو ما يستوجب اتباع إجراءات وقائية ومشددة في التعامل مع البيئات التي قد تتواجد بها هذه القوارض.


وتتضمن أعراض الإصابة بالفيروس نوبات من الحمى الشديدة، وآلام العضلات، وضيق التنفس الحاد، مما يجعله من الفيروسات التي تتطلب يقظة طبية عالية.


وفي سياق طمأنة المواطنين، شددت الجهات المعنية على أن المنظومة الصحية في مصر تعمل بكفاءة لمراقبة أي تطورات وبائية عالمية، مؤكدة أن كافة الفحوصات والمسحات التي تُجرى بصفة دورية أثبتت خلو البلاد تماماً من الفيروس، حيث لم يتم حتى الآن رصد أو تسجيل أي إصابات أو حالات اشتباه بالفيروس في أي محافظة من محافظات الجمهورية.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

فلسطين وفاة أسير فلسطيني متأثرًا بإصابته بعد اعتقاله في سلفيت

ميغان ديكسون

منوعات بريطانيا.. شابة تستعد لبتر ساقيها بعد نموهما بزاوية غير طبيعية

ل

عربي ودولي دولة عربية تكشف حقيقة تسجيل أول إصابة بفيروس هانتا على أراضيها

فراس إبراهيم

فن ومشاهير الفنان فراس إبراهيم ينفي شائعة تدهور حالته الصحية

تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

أخبار محلية تربية قصبة إربد تسلّم 60 حصالة خير دعماً لمرضى السرطان

نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة: ارحمونا من هذا الكذب

فن ومشاهير نجل الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة يحسم الجدل بشأن وصية والده

ل

اقتصاد محلي الذهب على صفيح ساخن.. وارتفاع جديد على الأسعار في الأردن

هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان

أخبار محلية هيئة النقل تطلق خطًا مباشرًا من إربد إلى المدينة الطبية في عمّان



 
 






الأكثر مشاهدة

 