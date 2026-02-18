دولتان تعلنان الجمعة اول ايام رمضان

11:40 م

الوكيل الإخباري- أعلن اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية ورابطة مسلمي فيجي في دولة فيجي عدم ثبوت رؤية هلال شهر رمضان مساء اليوم الأربعاء 18 فبراير 2026م، الموافق للتاسع والعشرين من شهر شعبان في البلدين.





وبناءً على ذلك، تم الإعلان أن يوم غدٍ الخميس 19 فبراير هو المتمم لشهر شعبان، وأن يوم الجمعة 20 فبراير 2026م سيكون أول أيام شهر رمضان المبارك في نيوزيلندا وفيجي.



وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإعلانات جاءت متوافقة مع الحسابات الفلكية، حيث أظهرت الخرائط الفلكية إمكانية رؤية الهلال مساء الأربعاء من عدة مناطق حول العالم، فيما يقع موقع نيوزيلندا وفيجي ضمن نطاق يتعذر فيه رصد الهلال في ذلك المساء، سواء بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب.



ونظرًا لاعتماد الجهات الشرعية في البلدين مبدأ الرؤية المحلية لإثبات دخول الشهر الهجري، فقد صدر الإعلان الرسمي استنادًا إلى نتائج التحري الشرعي المعتمدة لديهما.





