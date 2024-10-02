دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

ووفقا ل(فرانس برس)، طالبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها في تحديث لتوصياتها "مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.
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