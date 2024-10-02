 
الأربعاء 2024-10-02 11:35 م
 

دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

علم ايران
إيران
الأربعاء، 02-10-2024 10:13 م

الوكيل الإخباري-   دعت ألمانيا وفرنسا وسويسرا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران تخوفا من تهديد إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان


ووفقا ل(فرانس برس)، طالبت وزارة الخارجية الألمانية من مواطنيها في تحديث لتوصياتها "مغادرة إيران" وكذلك عدم السفر إليها.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم ايران

عربي ودولي دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

أنطونيو غوتيريش

عربي ودولي غوتيريش: الحرائق المشتعلة في الشرق الأوسط تتحول بسرعة إلى جحيم

حزب الاتحاد الوطني الأردني

أخبار محلية حزب الاتحاد الوطني الأردني يشكل المحكمة الحزبية لتعزيز الشفافية والنزاهة في القضايا الداخلية

مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

أخبار محلية ايقاف رفع الطاقة الاستيعابية لمجال تكنولوجيا المعلومات

نقود

أخبار محلية مطالبة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار

الرئيس الأمريكي جو بايدن

عربي ودولي بايدن يبدي معارضته شن ضربات إسرائيلية على منشآت نووية إيرانية

الجامعة الأردنية

أخبار محلية تشكيلات إدارية في الجامعة الأردنية - أسماء

جانب من الصواريخ الإيرانية

عربي ودولي إسرائيل تعترف بتضرر قواعدها الجوية جراء الضربة الإيرانية



 


الأكثر مشاهدة