دول أوروبية تدعو مواطنيها لمغادرة إيران

الوكيل الإخباري- دعت ألمانيا وفرنسا وسويسرا، اليوم الأربعاء، مواطنيها إلى مغادرة إيران تخوفا من تهديد إسرائيل بالانتقام بعد الهجوم الصاروخي الذي شنته طهران على إسرائيل أمس الثلاثاء.

اضافة اعلان