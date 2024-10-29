 
الثلاثاء 2024-10-29 01:52 ص
 

دول أوروبية تدين استهداف إسرائيل للأونروا

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 29-10-2024 12:39 ص

الوكيل الإخباري-  دان بيان مشترك لحكومات أيرلندا والنرويج وسلوفينيا وإسبانيا تشريعات الكنيست التي تستهدف الأونروا.

اضافة اعلان


وقال البيان ان تشريع الكنيست سابقة خطيرة لعمل الأمم المتحدة وان عمل الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه لملايين اللاجئين.

 
gnews

أحدث الأخبار

غزة

فلسطين الاحتلال يحرق مدرسة الفاخورة التابعة لأونروا بمخيم جباليا

وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي

عربي ودولي وزير خارجية بريطانيا: قرارات إسرائيل ضد الأونروا خاطئة تماما

ارشيفية

عربي ودولي الصحة اللبنانية: شهداء ومصابون في غارات إسرائيلية

تعبيرية

عربي ودولي إسرائيل: إيران تسعى إلى الهيمنة في المنطقة

ارشيفية

عربي ودولي دول أوروبية تدين استهداف إسرائيل للأونروا

لازاريني

فلسطين لازاريني: القوانين الإسرائيلية ضد الأونروا لن تسلب الفلسطينيين وضعهم كلاجئين

تعبيرية

أسواق ومال ارتفاع مؤشرات الأسهم الأميركية وانخفاض نفط تكساس

البرتقال

طب وصحة هل البرتقال يزيد السعال؟



 


الأكثر مشاهدة