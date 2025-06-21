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"دول التعاون الخليجي" تحذر من الآثار الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية

دول التعاون الخليجي
دول التعاون الخليجي
 
السبت، 21-06-2025 10:01 م

الوكيل الإخباري-   حذر سفراء دول الخليج المعتمدين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من الآثار الخطيرة التي تترتب على استهداف المنشآت النووية.

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وخلال اجتماع السفراء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، نقل سفراء دول الخليج، خلال الاجتماع، قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الأوضاع الراهنة، واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية، لاسيما القريبة جغرافيا من دول مجلس، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجاهزية والتدابير الوقائية.

 
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