"دول التعاون الخليجي" تحذر من الآثار الخطيرة لاستهداف المنشآت النووية الإيرانية

وخلال اجتماع السفراء مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، نقل سفراء دول الخليج، خلال الاجتماع، قلق دول مجلس التعاون الخليجي إزاء الأوضاع الراهنة، واهتمامها الخاص بسلامة المنشآت النووية، لاسيما القريبة جغرافيا من دول مجلس، مؤكدين ضرورة ضمان أعلى مستويات الجاهزية والتدابير الوقائية.
-
أخبار متعلقة
-
جماعة الحوثي: السفن الأميركية ستستهدف إذا شاركت واشنطن بهجمات على إيران
-
إيران: إسرائيل قصفت 6 مستشفيات في محافظة كرمانشاه
-
ماكرون: سنسرع المفاوضات بين الأوروبيين وإيران بشأن برنامجها النووي
-
دوي انفجارات بمدينة أهواز في محافظة خوزستان
-
اعتقال وسيم الأسد ابن عم رئيس النظام المخلوع بشار الأسد
-
تفعيل الدفاعات الجوية في مدينة كاشان الإيرانية
-
القبض عن جاسوس أجنبي بمحافظة يزد الإيرانية
-
أردوغان: هجمات إسرائيل هدفها تخريب المحادثات النووية مع إيران