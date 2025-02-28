دول تبدأ صيام أول أيام رمضان الأحد - اسماء

دول تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل
أعلنت الجمعية التونسية لعلوم الفلك، أن غرة شهر رمضان من المتوقع أن تكون يوم 1 مارس في دول غرب العالم الإسلامي، ويوم 2 مارس في شرقه.
وتشمل الدول التي تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل «الشرق الأوسط آسيا الوسطى جنوب آسيا، وجنوب شرق آسيا»، ومن أبرزها بروناي وجزر المالديف وأوزبكستان.
المغرب تبدأ صيامها يوم الأحد المقبل .
أشار خبراء الفلك، إلى أن القمر لن يكون مرئيا في المغرب يوم 28 فبراير من هذا العام، ما يعني أن سكانها المسلمين وعددهم 73 مليون مسلم، سيبدأون الصيام على الأرجح اعتبارًا من 2 مارس، وذلك وفقا لمعايير رؤية القمر.
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