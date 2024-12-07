دول تدعو رعاياها إلى مغادرة سوريا فوراً - أسماء

الوكيل الإخباري- دعت عدة دول رعاياها لمغادرة سوريا في ظل تقدم قوات المعارضة وسيطرتها على مزيد من المدن في البلاد.



فقد دعت الخارجية الأميركية المواطنين الأميركيين الموجودين في الأراضي السورية إلى مغادرتها فورا " بينما لا تزال خيارات السفر التجارية متاحة".



وهي ذات الدعوة التي وجهتها الخارجية الكندية لمواطنيها بضرورة مغادرة سوريا فورا.



كما دعا الأردن مواطنيه المقيمين والموجودين في سوريا للمغادرة في أقرب وقت ممكن، مشيرا إلى مخاوف أمنية بسبب "التطورات" في الدولة المجاورة.



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