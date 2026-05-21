دول تستدعي سفراء إسرائيل لديها بسبب فيديو نشطاء أسطول الصمود

الوكيل الإخباري- استدعت بريطانيا ونيوزيلندا وإيطاليا وكندا وهولندا وبلجيكا وفرنسا وإسبانيا سفراء ودبلوماسيي إسرائيل لديها، عقب نشر وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، مقطع فيديو يظهر ناشطين من "أسطول الصمود" المتجه إلى قطاع غزة، وهم محتجزون وبعضهم جاث وأيديهم مقيدة خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض.





بريطانيا



قالت بريطانيا الخميس إنها استدعت القائم بالأعمال الإسرائيلي على خلفية مقطع فيديو نشره وزير الأمن الوطني إيتمار بن غفير يسخر فيه من نشطاء محتجزين بعد اعتراض أسطول الصمود الذي كان متوجها إلى غزة.



وقالت الخارجية البريطانية في بيان "هذا السلوك ينتهك أبسط معايير الاحترام والكرامة الإنسانية".

وأضافت "نشعر بقلق بالغ إزاء ظروف الاحتجاز الموضحة في الفيديو، وطالبنا السلطات الإسرائيلية بتوضيح الأمر. وأكدنا ضرورة التزامها بحماية حقوق جميع المحتجزين".



نيوزيلندا



وأعلن وزير الخارجية النيوزيلندي وينستون بيترز، أن بلاده ستستدعي السفير الإسرائيلي لديها للتعبير عن "مخاوف بالغة" بشأن معاملة الناشطين المحتجزين من "أسطول الصمود" لكسر الحصار على غزة، بعد نشر فيديو يظهرهم جاثين ومقيدين.



وقال بيترز "نتوقع من إسرائيل احترام التزاماتها القانونية الدولية، بما فيها معاملتها للنيوزيلنديين المشاركين في الأسطول".



وأضاف "أصدرنا تعليمات لوزارة الخارجية والتجارة باستدعاء السفير الإسرائيلي اليوم لنقل مخاوفنا البالغة بشكل مباشر".



وأشار بيترز إلى أنه "في العام الماضي، فرضت نيوزيلندا حظرا على سفر الوزير بن غفير بسبب تقويضه الشديد والمتعمد للسلام والأمن وإزالة آفاق حل الدولتين".



وتابع أن "سلوكه الأخير فيما يتعلق بأسطول غزة، والذي تعرض حتى لانتقادات شديدة من رئيس وزرائه (بنيامين نتنياهو)، هو دليل إضافي على صحة هذا الموقف".



فرنسا



كما أعلنت فرنسا استدعاء السفير الإسرائيلي على خلفية تصرفات بن غفير التي اعتبرتها "غير مقبولة".

وكتب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في منشور على إكس "طلبت استدعاء السفير الإسرائيلي في فرنسا للإعراب عن استنكارنا والحصول على توضيحات".



بلجيكا



من جانبه أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو الأربعاء استدعاء سفيرة إسرائيل بعد بث صور الناشطين، والتي اعتبرت بروكسل أنها "تثير القلق العميق".



وأكد بريفو في منصة إكس وجود "مواطنين بلجيكيين بين المحتجزين. هذا الوضع غير مقبول"، موضحا أنه قرر استدعاء السفيرة الإسرائيلية "للتعبير عن استيائنا وطلب توضيحات".



كما شدد على أن الوضع الإنساني في غزة لا يزال "كارثيا" ويتطلب "اهتماما كاملا من المجتمع الدولي".



هولندا



بدوره كتب رئيس الوزراء الهولندي روب ييتن على منصة إكس أن السفير الإسرائيلي قد تم استدعاؤه، بينما وصف وزير الخارجية توم بيرندسن معاملة النشطاء بأنها "صادمة وغير مقبولة".



كندا



كما قالت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند إن اللقطات كانت "مقلقة للغاية وغير مقبولة تماما".



وأضافت أنها أوعزت باستدعاء "السفير الإسرائيلي بشأن إساءة معاملة المدنيين على متن الأسطول. ما رأيناه، بما في ذلك الفيديو الذي شاركه إيتمار بن غفير، مقلق للغاية وغير مقبول إطلاقا".



إيطاليا



من جانبها قالت الحكومة الإيطالية الأربعاء إن معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود، الذين كانوا يحاولون توصيل مساعدات إلى قطاع غزة، غير مقبولة، وإنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيح.



وذكرت رئيسة الوزراء جورجا ميلوني ووزير الخارجية أنطونيو تاياني في بيان شديد اللهجة أن روما "تطلب اعتذارا عن معاملة" النشطاء و"التجاهل التام" لمطالب الحكومة الإيطالية.



إسبانيا



كما قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إن الصور التي تُظهر بن غفير وهو يستهزئ بأفراد أسطول المساعدات المتجه إلى غزة غير مقبولة.



وأضاف سانشيز في تصريح له على (إكس) أن إسبانيا لن تتسامح "مع أي إساءة معاملة لمواطنينا"، مؤكدا أن حكومته ستسعى جاهدة لتوسيع نطاق حظر دخول بن غفير إلى إسبانيا ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي بشكل عاجل.



واستدعت إسبانيا، القائم بالأعمال الإسرائيلي بشكل عاجل، احتجاجا على ما وصفه وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس بـ "المعاملة الوحشية وغير الكريمة والمهينة" بحق الإسبان وبقية أعضاء أسطول الصمود.



وقال ألباريس، في منشور عبر منصة "إكس"، إنه يطالب بالإفراج الفوري عن أعضاء الأسطول، إلى جانب تقديم اعتذار من الحكومة الإسرائيلية، مضيفا أن استدعاء القائم بالأعمال الإسرائيلي جاء ردا على تعامل بن غفير مع الإسبان وأعضاء الأسطول.



بولندا



قالت متحدث باسم وزارة الخارجية البولندية إن الوزير سيطلب منع بن غفير من دخول بولندا، على خلفية الفيديو التحريضي الذي نشره.



وتوالت ردود الفعل، عقب نشر بن غفير مقطع الفيديو، إذ أثار موجة من الغضب في إسرائيل وخارجها بعدما نشر مقطع الفيديو.



وكان وزير بن غفير بث فيديو للناشطين يظهر فيه بعضهم جاثيا وقد تمّ تقييد أيديهم خلف ظهورهم ورؤوسهم إلى الأرض، وقد لاقى تنديدا دوليا واسعا.



ونشر بن غفير الفيديو مرفقا بتعليق "أهلا بكم في إسرائيل" عبر إكس، وهو يظهر عشرات الناشطين على ظهر سفينة عسكرية، ثم داخل مركز احتجاز، حيث بدا بن غفير أمام أحدهم وهو يلوّح بعلم إسرائيل ويردد "تحيا إسرائيل".



كما شكر الوزير القوات الإسرائيلية، بعدما دفع عناصر ناشطة أرضا بعنف إثر هتافها أثناء مروره قربها "فلسطين حرة حرة".



وتعرض الناشطون للتنكيل على وقع النشيد الوطني الإسرائيلي.









