الأربعاء 2026-03-11 09:46 م

دول تعرب عن قلقها إزاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان

الأربعاء، 11-03-2026 08:23 م

الوكيل الإخباري- طلبت أكثر من 20 دولة اليوم الأربعاء قبل اجتماع لمجلس الأمن مخصص للنزاع في الشرق الأوسط، إسرائيل بعدم التعرض للبنى التحتية في لبنان.

ووفقا لـ (يورو نيوز)، جاء في بيان قرأه السفير الفرنسي جيروم بونافون نيابة عن الدول الموقعة، "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي هجوم ضد البنى التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".


وإلى جانب فرنسا، وقعت على البيان أرمينيا، النمسا، البحرين، كمبوديا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيرلندا، إيطاليا، مالطا، نيبال، مقدونيا الشمالية، بنما، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، إسبانيا وأوروغواي.

 
 


