دول تعرب عن قلقها إزاء الأعمال العدائية الإسرائيلية في لبنان

ووفقا لـ (يورو نيوز)، جاء في بيان قرأه السفير الفرنسي جيروم بونافون نيابة عن الدول الموقعة، "نحث إسرائيل على الامتناع عن أي هجوم ضد البنى التحتية المدنية والمناطق المكتظة بالسكان، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه".
وإلى جانب فرنسا، وقعت على البيان أرمينيا، النمسا، البحرين، كمبوديا، كرواتيا، قبرص، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، ألمانيا، اليونان، الهند، إيرلندا، إيطاليا، مالطا، نيبال، مقدونيا الشمالية، بنما، بولندا، البرتغال، كوريا الجنوبية، إسبانيا وأوروغواي.
-
أخبار متعلقة
-
البنزين في الولايات المتحدة يتجاوز 3.50 دولار للغالون مع استمرار حرب إيران
-
634 قتيلا وأكثر من 800 ألف نازح في لبنان منذ بداية الحرب
-
الدفاع الكويتية: رصد وإسقاط 8 طائرات مسيّرة معادية
-
ماكرون: لا تأكيدات بشأن زرع إيران ألغاما بحرية في مضيق هرمز
-
طائرات مسيّرة تصيب خزانات وقود في ميناء صلالة العماني
-
ترامب: الحرب مع إيران ستنتهي قريبا ولم يبقَ عمليا شيء يُستهدف
-
إسبانيا تسحب سفيرها من إسرائيل وسط توترات متصاعدة .. ما القصة؟
-
مصادر إسرائيلية: العمل العسكري وحده لا يضمن تغيير النظام الإيراني