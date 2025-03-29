دول تعلن رسميًا موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025 - تحديث

الوكيل الإخباري- أعلنت عدة دول ومجالس إفتاء رسمية حول العالم عن موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025، بناءً على الحسابات الفلكية وتحري رؤية الهلال.



ففي أستراليا، أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الأحد 30 رمضان 1446 هـ الموافق 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الإثنين 1 أبريل 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك نظرًا لعدم توفر شروط رؤية الهلال مساء السبت.

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وفي الهند غربت الشمس الآن، ومن المتوقع أن عيد الفطر فيها سيكون يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.



كما أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ودار الإفتاء في ألمانيا أن العيد سيوافق هذا التاريخ في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.



أما في بروناي، فقد تأكد رسميًا أن الإثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد، حيث غابت شمس السبت 29 مارس هناك وهو اليوم 28 من رمضان، ما يعني أن تحري الهلال سيتم مساء الأحد 30 مارس، ومن المتوقع أن تكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة.

وكانت أعلنت تركيا أن أول غدٍ الأحد سيكون أول أيام عيد الفطر السعيد في البلاد.

كما غربت الشمس قبل قليل في بنغلادش ومن المتوقع أن عيد الفطر فيها سيكون يوم الاثنين نظرا لأن اليوم هو 28 رمضان فيها، وستكون رؤية الهلال يوم غد الأحد ممكنة فيها بالعين المجردة.