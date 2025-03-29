دول تعلن رسميًا موعد عيد الفطر المبارك لعام 2025 - تحديث

ففي أستراليا، أكد مجلس الإفتاء الأسترالي أن يوم الأحد 30 رمضان 1446 هـ الموافق 30 مارس 2025 هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الإثنين 1 أبريل 2025 أول أيام عيد الفطر المبارك، وذلك نظرًا لعدم توفر شروط رؤية الهلال مساء السبت.
كما أعلن المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث ودار الإفتاء في ألمانيا أن العيد سيوافق هذا التاريخ في ألمانيا والدول الأوروبية الأخرى، وذلك استنادًا إلى الحسابات الفلكية الدقيقة.
أما في بروناي، فقد تأكد رسميًا أن الإثنين 31 مارس 2025 سيكون أول أيام العيد، حيث غابت شمس السبت 29 مارس هناك وهو اليوم 28 من رمضان، ما يعني أن تحري الهلال سيتم مساء الأحد 30 مارس، ومن المتوقع أن تكون رؤيته ممكنة بالعين المجردة.
ومن المتوقع أن تعلن المزيد من الدول عن موعد عيد الفطر خلال الساعات القادمة، وفقًا لنتائج تحري الهلال في كل دولة.
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