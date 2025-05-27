دول تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 - اسماء

الوكيل الإخباري- أعلنت إندونيسيا رسميا غدا الأربعاء 28 مايو 2025م غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الجمعة 06 يونيو.



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وأعلنت ماليزيا رسميا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو.