الثلاثاء 2025-05-27 06:36 م
 

دول تعلن موعد عيد الأضحى المبارك 2025 - اسماء

عيد الأضحى
عيد الأضحى
 
الثلاثاء، 27-05-2025 04:57 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت إندونيسيا رسميا غدا الأربعاء 28 مايو 2025م غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم الجمعة 06 يونيو.

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 وأعلنت ماليزيا رسميا الأربعاء 28 مايو 2025م هو المتمم لشهر ذي القعدة بسبب عدم رؤية الهلال، والخميس 29 مايو غرة شهر ذي الحجة، وعيد الأضحى يوم السبت 07 يونيو.

 

فيما تعذر رؤية هلال ذي الحجة في بروناي ليكون عيد الأضحى يوم السبت 7 يونيو 2025.

 
gnews

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