دول جديدة تعلن أن الجمعة أول أيام عيد الفطر

الوكيل الإخباري- أعلنت كل من الإمارات والكويت وفلسطين والبحرين ولبنان، أن يوم غدٍ الخميس هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الجمعة سيكون أول أيام عيد الفطر.

