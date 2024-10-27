دول عربية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي - أسماء

ففي لبنان، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليلة السبت - الأحد، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني في مذكرة سابقة إلى وجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27/10/2024، وهو تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.
وفي فلسطين، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 26/10، حيث تم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.
وأعلنت مصر عن موعد بدء التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من الشهر، والتي تصادف 31 أكتوبر.
وتوجد دول عدة تطبق التوقيتين الشتوي والصيفي، لكن لا يوجد اتفاق على بداية موحدة في مختلف الدول العربية. بينما لا تغيّر دول الخليج العربية توقيتها طيلة أشهر السنة.
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