 
الأحد 2024-10-27 07:51 ص
 

دول عربية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي - أسماء

تعبيرية
تعبيرية
الأحد، 27-10-2024 06:41 ص

الوكيل الإخباري-   بدأت العديد من الدول العربية العمل بالتوقيت الشتوي مع دخول الموسم.

اضافة اعلان


ففي لبنان، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليلة السبت - الأحد، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني  في مذكرة سابقة إلى وجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27/10/2024، وهو تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.


وفي فلسطين، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 26/10، حيث تم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.


وأعلنت مصر عن موعد بدء التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من الشهر، والتي تصادف 31 أكتوبر.


وتوجد دول عدة تطبق التوقيتين الشتوي والصيفي، لكن لا يوجد اتفاق على بداية موحدة في مختلف الدول العربية. بينما لا تغيّر دول الخليج العربية توقيتها طيلة أشهر السنة.

 
gnews

أحدث الأخبار

العلم السعودي

أخبار محلية السعودية تُعلن تنفيذ الاعدام بحق أردني بتهمة تهريب المخدرات

تعبيرية

أخبار محلية مدعوون للتعيين في وظائف حكومية (أسماء)

الاعلامي محمد الوكيل

فيديو الوكيل البث المباشر لـ برنامج الوكيل

تعبيرية

أخبار محلية تعديلات على ساعات عمل جسر الملك حسين (تفاصيل)

تعبيرية

عربي ودولي دول عربية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي - أسماء

تعبيرية

طب وصحة تظهر على الرأس.. احذر علامة تكشف ارتفاع الكوليسترول

تعبيرية

فلسطين 10 شهداء في قصف الاحتلال منزلا يؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيا

البقاء لله

الوفيات وفيات الأحد 27-10-2024



 


الأكثر مشاهدة