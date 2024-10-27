دول عربية تبدأ العمل بالتوقيت الشتوي - أسماء

الوكيل الإخباري- بدأت العديد من الدول العربية العمل بالتوقيت الشتوي مع دخول الموسم.

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ففي لبنان، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي منتصف ليلة السبت - الأحد، حيث تم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني في مذكرة سابقة إلى وجوب تأخير الساعة ساعة واحدة اعتباراً من منتصف ليل 27/10/2024، وهو تاريخ انتهاء العمل بالتوقيت الصيفي.



وفي فلسطين، بدأ العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الساعة الثانية من فجر يوم السبت 26/10، حيث تم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة.



وأعلنت مصر عن موعد بدء التوقيت الشتوي في الجمعة الأخيرة من الشهر، والتي تصادف 31 أكتوبر.