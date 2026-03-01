دول مجلس التعاون الخليجي تدين في الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية "الجبانة"

وقال السفير جمال فارس الرويعي "نحمل حكومة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، ونرفض أي مبررات أو تفسيرات لتبرير هذا السلوك العدائي أو للتلاعب بقواعد القانون الدولي".
وأضاف نيابة عن أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، بالإضافة إلى سوريا والأردن، أن ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه الهجمات الجبانة".
