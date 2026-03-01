الأحد 2026-03-01 04:55 ص

دول مجلس التعاون الخليجي تدين في الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية "الجبانة"

دول التعاون الخليجي
مجلس التعاون الخليجي
 
الأحد، 01-03-2026 03:08 ص
الوكيل الإخباري-   دانت دول الخليج السبت الهجمات "الجبانة" التي شنتها إيران على أراضيها ردا على الضربات الأميركية-الإسرائيلية، وذلك في بيان مشترك تلاه سفير البحرين خلال اجتماع طارئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.اضافة اعلان


وقال السفير جمال فارس الرويعي "نحمل حكومة إيران المسؤولية الكاملة عن هذه الهجمات، ونرفض أي مبررات أو تفسيرات لتبرير هذا السلوك العدائي أو للتلاعب بقواعد القانون الدولي".

وأضاف نيابة عن أعضاء مجلس التعاون الخليجي الستة: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وعُمان، وقطر، والبحرين، بالإضافة إلى سوريا والأردن، أن ميثاق الأمم المتحدة "لا يبرر بأي شكل من الأشكال هذه الهجمات الجبانة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

خامنئي

عربي ودولي التلفزيون الإيراني يعلن مقتل خامنئي

المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي

عربي ودولي رويترز: الولايات المتحدة وإسرائيل نفذتا غارات أثناء اجتماع خامنئي بدائرته المقربة

البحرين

عربي ودولي المنامة: استهداف مطار البحرين الدولي بطائرة مسيرة

خامنئي يوجّه كلمة مرتقبة بعد الهجمات الأميركية الإسرائيلية

عربي ودولي وكالة فارس تؤكد مقتل أفراد من عائلة المرشد الإيراني

علم إيران

عربي ودولي مسؤولون أميركيون : طهران لم تكن تعتزم "جديا" التوصل إلى اتفاق مع واشنطن

دول التعاون الخليجي

عربي ودولي دول مجلس التعاون الخليجي تدين في الأمم المتحدة الهجمات الإيرانية "الجبانة"

البحرين تؤكد أهمية دور السعودية والإمارات في دعم أمن اليمن

عربي ودولي وزارة الداخلية البحرينية: استهداف مبنى سكني بالعاصمة المنامة

طائرة مدنية

عربي ودولي مقتل شخص وإصابة سبعة آخرين في "حادثة" بمطار أبوظبي



 






الأكثر مشاهدة