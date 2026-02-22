الأحد 2026-02-22 06:14 م

دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية وإعلان حالة التأهب الجوي

الأحد، 22-02-2026 04:33 م
الوكيل الإخباري-   سمع دوي انفجارات صباح الأحد في كييف بعدما كانت السلطات حذّرت من خطر هجوم بصواريخ بالستية، قبل يومين من الذكرى السنوية الرابعة للحرب في أوكرانيا.اضافة اعلان


وأعلنت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية "حالة تأهب جوي في كييف بسبب تهديد باستخدام الأسلحة البالستية"، وذلك قبل سماع دوي الانفجارات قرابة الساعة 04:00 بالتوقيت الأوكراني (02:00 بتوقيت غرينتش)، وطلبت من السكان البقاء في الملاجئ حتى يتم رفع حالة التأهب.

وبعدها أعلن رئيس الإدارة العسكرية المحلية تيمور تكاتشنكو على تلغرام عن هجوم على العاصمة بالأسلحة البالستية.

ثم أعلنت القوات الجوية حالة التأهب في كل أنحاء الأراضي الأوكرانية بسبب خطر الصواريخ.

وتقصف روسيا، التي تحتل نحو 20% من الأراضي الأوكرانية، مناطق مدنية وبنى تحتية بشكل يومي، ما تسبب أخيرًا في أسوأ أزمة طاقة في البلاد منذ بدء الحرب في عام 2022.
 
 


