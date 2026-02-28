السبت 2026-02-28 03:31 م

دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض

أرشيفية
 
السبت، 28-02-2026 12:50 م
الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام، اليوم السبت، بسماع دوي انفجارات في العاصمة السعودية الرياض.اضافة اعلان


وكانت شنت كل من الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما مشتركا على إيران.
 
 


gnews

