دويّ انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت

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الوكيل الإخباري- سُمعت فجر اليوم الاثنين أصوات انفجارات في العاصمة اللبنانية بيروت، دون أن تتضح على الفور طبيعتها أو موقعها أو أسبابها، وذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي تنفيذ غارات على أهداف عسكرية داخل إيران. اضافة اعلان





وفي الوقت ذاته، أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو استهدف مواقع عسكرية تابعة للنظام الإيراني في غرب ووسط إيران، دون الإشارة إلى تنفيذ أي ضربات داخل الأراضي اللبنانية.



وتأتي هذه التطورات بعد ساعات من هجمات إيرانية استهدفت إسرائيل، قالت طهران إنها جاءت ردًا على غارة إسرائيلية استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت مساء الأحد، في تصعيد جديد يزيد من حدة التوتر في المنطقة.



وكانت إيران قد حذرت سابقًا من استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت، معتبرة أن أي هجوم من هذا النوع يشكل خرقًا لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.



من جهته، أكد قائد مقر خاتم الأنبياء، علي عبد الله علي آبادي، أن على إسرائيل وقف هجماتها على جنوب لبنان والضاحية الجنوبية، فيما شدد رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على أن بلاده ستوجه ضربة قوية إلى "العدو" فور حصولها على الضوء الأخضر.





