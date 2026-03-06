دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

01:54 م

الوكيل الإخباري- سُمع دويّ انفجارات عدة في تل أبيب الجمعة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.





وقال جيش الاحتلال: "قبل قليل رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد".







