الجمعة 2026-03-06 02:48 م

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران
دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران
 
الجمعة، 06-03-2026 01:54 م
الوكيل الإخباري-  سُمع دويّ انفجارات عدة في تل أبيب الجمعة، وذلك بعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران.اضافة اعلان


وقال جيش الاحتلال: "قبل قليل رصد الجيش الإسرائيلي صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه أراضي دولة إسرائيل. وتعمل أنظمة الدفاع على اعتراض هذا التهديد".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

عربي ودولي الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسواق ومال تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

أسواق ومال أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

عربي ودولي السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى

عربي ودولي شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى



 






الأكثر مشاهدة