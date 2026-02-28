السبت 2026-02-28 03:32 م

دوي انفجارات في تل أبيب

الوكيل الإخباري-  أفادت وسائل إعلام بدوي انفجارات في تل أبيب، وذلك تزامنا مع إعلان الجبهة الداخلية الإسرائيلية إطلاق صفارات الإنذار في منطقة تل أبيب الكبرى.اضافة اعلان


شنت أمريكا وإسرائيل هجوما مشتركا واسعا على إيران، اليوم السبت، إذ دوّت انفجارات في العاصمة طهران وعدد من المدن بينها قم وأصفهان وكرمانشاه وكرج.
 
 


