الجمعة 2026-03-06 05:34 م

دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي

الجمعة، 06-03-2026 03:44 م
الوكيل الإخباري- أفاد شهود عيان بسماع دوي انفجارات قوية يوم الجمعة قرب مطار أربيل الدولي في إقليم كردستان بشمال العراق، وهو الموقع الذي يضم قوات التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمحاربة تنظيم داعش.


وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقة المطار عقب الانفجارات، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا حادًا منذ نحو أسبوع، إثر اندلاع مواجهات شملت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.

وقد تعرض إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت في أغلبها مواقع تضم أهدافًا أميركية.

وكان مصدر في شركة نفط في كردستان العراق صرّح لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء بأن غالبية شركات النفط الأجنبية أوقفت الإنتاج مؤقتًا كإجراء احترازي.

سكاي نيوز
 
 


gnews

