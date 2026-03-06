دوي انفجارات قرب مطار أربيل الدولي

وشوهدت أعمدة من الدخان تتصاعد من منطقة المطار عقب الانفجارات، فيما لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات أو أضرار مادية جسيمة.
وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا عسكريًا حادًا منذ نحو أسبوع، إثر اندلاع مواجهات شملت الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
وقد تعرض إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، لسلسلة من الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ استهدفت في أغلبها مواقع تضم أهدافًا أميركية.
وكان مصدر في شركة نفط في كردستان العراق صرّح لوكالة "فرانس برس" الثلاثاء بأن غالبية شركات النفط الأجنبية أوقفت الإنتاج مؤقتًا كإجراء احترازي.
سكاي نيوز
-
أخبار متعلقة
-
انفجارات في البحرين والكويت إثر هجمات إيرانية متجددة
-
طيران الإمارات يتوقع العودة إلى التشغيل الكامل خلال أيام
-
قطر تقول إن عناصر في قواتها البحرية كانوا في مبانٍ في البحرين استهدفتها إيران
-
5 قتلى بغارة إسرائيلية على صيدا جنوبي لبنان
-
إصابة ابن سموتريتش في لبنان
-
الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة
-
دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران
-
السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار