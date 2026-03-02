دوي انفجارات قوية في أربيل شمالي العراق

09:51 ص

الوكيل الإخباري- أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. اضافة اعلان





وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجارات سمع دويها قرب مطار أربيل شمالي البلاد.





