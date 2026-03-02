الإثنين 2026-03-02 11:31 ص

دوي انفجارات قوية في أربيل شمالي العراق

أفادت مراسلة الجزيرة بسماع دوي انفجارات قوية في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق. وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الانفجارات سمع دويها قرب مطار أربيل شمالي البلاد.
الإثنين، 02-03-2026 09:51 ص
